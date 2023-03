World Backup Day 2023: prezzo scontato per il cloud storage a vita di pCloud

Oggi si celebra il World Backup Day 2023, una giornata pensata per ricordare l'importanza di salvare i propri dati e di avere sempre a disposizione una copia di backup pronta all'uso, per evitare la perdita di informazioni o documenti che non potrebbero essere recuperati. Il modo migliore per celebrare il World Backup Day 2023 e assicurarsi un sistema di backup efficace è rappresentato dall'acquisto di uno spazio di cloud storage "a vita".

Una soluzione di questo tipo, infatti, non prevede un costo ricorrente (mensile o annuale) tipico degli abbonamenti. Con il cloud storage a vita, infatti, si acquista uno spazio in cloud che resterà a propria disposizione a tempo indeterminato, con la possibilità, in caso di necessità, di acquistare spazio aggiuntivo per incrementare ulteriormente l'efficacia del proprio backup e per accedere ai propri dati da qualsiasi dispositivo.

La scelta giusta per puntare sul cloud storage a vita arriva da pCloud. Il servizio propone soluzioni da 500 GB, 2 TB e 10 TB di spazio in cloud "a vita" con costi da 199 euro e possibilità di pagare con PayPal scegliendo il pagamento in 3 rate senza interessi. Ci sono anche piani business e famiglia. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di pCloud.

Cloud storage a vita: le offerte di pCloud per "celebrare" il World Backup Day 2023

pCloud propone varie opzioni per l'acquisto di uno spazio cloud a vita. In occasione dell'evento World Backup Day 2023, tutti i piani sono proposti in sconto. Ecco le soluzioni disponibili:

500 GB al prezzo di 199 euro invece di 570 euro

al prezzo di invece di 570 euro 2 TB al prezzo di 399 euro invece di 1.140 euro

al prezzo di invece di 1.140 euro 10 TB al prezzo di 1.190 euro invece di 6.000 euro

Tutte e tre i piani di pCloud sono acquistabili con PayPal (anche in 3 rate). Una volta acquistati, non ci sarà bisogno di ulteriori spese. Lo spazio di archiviazione resterà accessibile "a vita". Per tutti i dettagli è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.