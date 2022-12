WordPress Start: il miglior hosting per chi è alle prime armi

Quale hosting acquistare se sei alle prime armi? Una domanda che si presta, potenzialmente, a molteplici risposte. Tuttavia, c'è una soluzione in particolare studiato su misura per i webmaster principianti che hanno intenzione di muovere i primi passi lungo il proprio percorso online. Parliamo di Keliweb, una tra le principali piattaforme di hosting, che ha ideato il piano WordPress Start: una soluzione web hosting capace di soddisfare le esigenze di un vasto target che ha come obiettivo il lancio di un nuovo progetto digitale.

In occasione della promo natalizia, il piano WordPress Start è in offerta con il 40% di sconto, valido per il primo anno e per nuove attivazioni. Se vuoi saperne di più su target e caratteristiche, invece, ti invitiamo a proseguire nella lettura.

Perché WordPress Start è l'ideale per chi è agli inizi

Keliweb propone quattro diversi piani di hosting ottimizzato dedicato a WordPress: queste soluzioni permettono all'utente di sfruttare al massimo tutte le potenzialità del CMS più utilizzato al mondo. WordPress Start - come si evince dal nome - è pensato per chi ha intenzione di iniziare un nuovo percorso online, rappresentando una valida alternativa low cost agli ampiamente utilizzati servizi hosting condivisi che sono sì più vantaggiosi economicamente parlando, ma che presentano limitazioni nelle risorse.

WordPress Start è un hosting semidedicato, perfetto per un primo sito web con WordPress veloce e dal taglio professionale, che va ben oltre le limitazioni di un hosting economico. Basta dare un'occhiata alle principali risorse che offre per rendersi conto del suo altissimo potenziale, che puoi acquistare al prezzo di un classico hosting low cost: dal dominio .it incluso e gratuito ai 10 GB SSD di spazio web, 2 GB di RAM dedicata, 10 caselle di posta elettronica, 3 Database MySQL, pannello cPanel, certificato SSL e HTTP/2, backup, supporto tecnico e tanto altro.

Offerta hosting WordPress Start, i dettagli

Keliweb, in occasione delle vacanze di Natale, ha lanciato una speciale promozione scontando quattro differenti servizi web hosting. Tra questi c'è anche WordPress Start, che viene proposto con il 40% di sconto - valido per il primo anno e per le nuove attivazioni - pari a 23,94 euro all'anno anziché 39,90. A questo link puoi accedere alla promozione natalizia Keliweb e a tutti gli altri piani hosting in sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.