WordPress Start di Keliweb: qualità al 50% di sconto

Se vuoi far crescere il tuo sito web e portarlo ad un livello superiore, non puoi perderti le incredibili offerte di hosting web offerte da Keliweb, Questo è il momento giusto per fare il "grande salto", perché per un periodo di tempo limitato Keliweb offre ben tre piani di hosting ottimizzati per i principali CMS disponibili online, con uno sconto del 50% per il primo anno e per nuove attivazioni.

Si tratta di KeliCMS, che ti permette di installare facilmente il tuo CMS preferito, WordPress Start per avviare il tuo sito professionale con WordPress in pochi clic, e PrestaShop, perfetto se hai intenzione di aprire un e-commerce. Non importa quale sia il tuo obiettivo: Keliweb ha pensato a tutto per offrire ai propri utenti tutti i servizi hosting di alta qualità di cui hanno bisogno per far crescere il proprio sito web.

I dettagli dell'offerta WordPress Start

Se vuoi iniziare il tuo percorso online con un sito web professionale e di grande impatto, allora devi assolutamente scoprire WordPress Start di Keliweb. Si tratta di un ottimo servizio di hosting semidedicato, che ti darà accesso a tutte le risorse necessarie per creare un sito web di grande impatto e di successo.

Che tu sia un blogger, un professionista o un'azienda, con WordPress Start di Keliweb avrai a disposizione tutto ciò che ti serve per creare il tuo progetto online. Grazie alle risorse dedicate (come la RAM), potrai godere di un livello di prestazioni superiore rispetto ai tradizionali servizi di hosting condiviso, garantendoti il massimo delle prestazioni e della sicurezza.

Ecco le principali risorse incluse nel piano WordPress Start:

Dominio .it gratis

2 vCore CPU

10 GB SSD Spazio web

2 GB RAM dedicata

10 Caselle Email

3 Database MySQL

Pannello cPanel

Certificato SSL e HTTP/2

Backup giornaliero automatico

Firewall e anti-malware

Supporto tecnico h24

Se vuoi avere un servizio hosting di qualità a un prezzo conveniente, la promozione a metà prezzo su WordPress Start di Keliweb è perfetta per te. Solo per un periodo di tempo limitato, potrai attivare il tuo servizio di hosting a soli 19,95 euro per un intero anno, anziché 39,90. Un'occasione unica, riservata esclusivamente alle nuove attivazioni e valida per il primo anno di servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.