WordPress con intelligenza artificiale gratis per un anno: l'offerta IONOS da non perdere

Avviare un progetto online e creare il proprio sito web può richiedere tempo e investimenti importanti che per fortuna puoi ridurre del tutto grazie a IONOS, che offre il piano Expand del suo Hosting per WordPress in forma totalmente gratuita per un anno intero con un risparmio garantito di ben 132 euro rispetto al listino.

Il piano si contraddistingue per la totale integrazione dell'intelligenza artificiale nel processo di creazione: grazie a un intuitivo assistente digitale potrai realizzare un portale professionale e pronto all'uso in pochi secondi. A te basterà descrivere la tua idea e i tuoi obiettivi per vedere il sito nascere letteralmente davanti ai tuoi occhi e poi decidere quali modifiche apportare personalmente.

L'intelligenza artificiale ti sarà di supporto nell'intero processo di creazione compresa la scrittura di testi, generazione di immagini ad-hoc e stesura automatizzata di intere pagine e articoli di blog.

Il piano include anche 50GB di spazio di archiviazione su SSD, una velocità di caricamento fino a 3 volte superiore con una disponibilità garantita del 99,99%, dominio gratuito e 5 indirizzi e-mail professionali a esso collegati.

Infine, la protezione dei dati è garantita da scansioni antimalware giornaliere, analisi continua delle vulnerabilità e solida protezione contro gli attacchi DDoS, affiancate da backup automatici periodici e dal servizio Jetpack Vault Backup incluso gratuitamente per tutti i primi 12 mesi per ripristinare il sito in qualsiasi momento di emergenza.

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