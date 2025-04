Word per iOS introduce la trascrizione avanzata con Copilot

Trascrizione istantanea, formattazione automatica e documenti pronti all'uso: le nuove funzionalità dell'app Word per iOS rivoluzionano il modo di creare contenuti in mobilità. Grazie all'integrazione di Copilot, gli utenti possono ora convertire registrazioni vocali in documenti strutturati, semplificando notevolmente il processo di scrittura su dispositivi mobili.

Questo aggiornamento risponde alle difficoltà comuni di chi lavora su schermi ridotti, dove digitare e formattare testi può risultare scomodo e poco pratico. La soluzione proposta è tanto semplice quanto innovativa: basta registrare la propria voce e lasciare che l'intelligenza artificiale faccia il resto. Un'idea che trasforma la gestione delle trascrizioni delle note vocali in un'esperienza rapida e senza sforzo.

Dopo aver avviato un nuovo documento, si attiva Copilot, si seleziona la lingua desiderata e il formato di output preferito, e si inizia a parlare. Al termine della registrazione, il sistema elabora automaticamente il contenuto, adattandolo al template selezionato. Questo consente di ottenere un documento già pronto all'uso, risparmiando tempo prezioso.

Tre opzioni di formattazione

Attualmente, la funzionalità offre tre opzioni di formattazione documenti predefinite:

Documento

Note

Email

Per chi ha esigenze più specifiche, è possibile configurare modelli personalizzati. Gli utenti possono definire nome e caratteristiche di formattazione, adattando il sistema alle proprie necessità. Questo livello di personalizzazione rende la funzionalità ancora più versatile, adatta sia per usi personali che professionali.

La nuova funzionalità è disponibile esclusivamente per i possessori di dispositivi iOS che dispongono di un abbonamento Microsoft 365 con Copilot Pro o di crediti AI inclusi. È necessario aggiornare l'applicazione alla versione 2.96 per accedere a questa innovazione. Inoltre, il supporto linguistico copre già otto idiomi principali: inglese, spagnolo, francese, portoghese, cinese, tedesco, italiano e giapponese. Microsoft ha annunciato che sono in arrivo ulteriori implementazioni per ampliare questa gamma.