Word e PowerPoint: online c'è il supporto per le foto da Android

Microsoft è intenzionata a rendere gli smartphone Android un dispositivo sempre più complementare nell'uso dei PC Windows, similmente a quanto è possibile fare con iPhone e Mac. Un'ulteriore dimostrazione della cosa è data dal fatto che nel corso delle ultime ore è stata implementata una nuova feature nei client Web di Word e PowerPoint che permette di scegliere le foto dai telefoni che sono basati sulla piattaforma mobile del "robottino verde".

Word e PowerPoint Online permettono di importare le foto da Android

A partire da questo momento, dunque, Word e PowerPoint online consentono di prelevare le foto preferite dagli smartphone basati su Android e di inserirle in qualsiasi documento o presentazione, offrendo un'esperienza cross-device senza soluzione di continuità. L'applicazione Phone Link (Collegamento al telefono) funge da intermediaria, aiutando nell'inserimento delle immagini.

Per sfruttare la nuova funzione, dunque, è indispensabile scaricare e installare l'app Phone Link sul computer e su Android e collegare i due dispositivi tra loro. Dopo aver completato il processo di configurazione, l'app Phone Link mostrerà tutte le foto che sono state realizzate con lo smartphone, dopodiché basterà scegliere quella da inserire su Word e PowerPoint online, tramite il menu Inserisci > Immagini > Dispositivo mobile e il gioco è fatto.

Da tenere però presente che l'app Phone Link, da sola, non è sufficiente per poter inserire le foto in Word e PowerPoint da Android, in quanto bisogna disporre pure di un abbonamento a Microsoft 365 attivo associato all'account. Inoltre, se il browser adoperato per i client Web dei servizi Microsoft è Firefox, occorre assicurarsi che venga usata la versione 104.0 o superiore.