Woolsocks: l'applicazione che ti fa risparmiare sugli acquisti

Woolsocks è un'applicazione monetaria che permette di risparmiare presso numerosi negozi aderenti, nonché di ottenere cashback e fino a 35.000 offerte, tutte in un unico posto. Aderire è molto semplice: basta scaricare l'app, compatibile con Android e iOS, tramite il codice QR e registrarsi in meno di due minuti, per iniziare subito a risparmiare e ottenere denaro con gli acquisti.

Woolsocks: ecco come funziona

Woolsocks è una piattaforma disponibile tramite app per smartphone. Una volta eseguito il download e la registrazione, sarà possibile acquistare direttamente dall'interfaccia presso numerosi negozi aderenti, per ottenere vantaggi sul prezzo grazie al cashback, risparmiando sulle spese.

È possibile acquistare fra oltre 35.000 negozi disponibili. Scegliete le migliori offerte da attivare per ottenere rimborsi su ogni acquisto effettuato. I marchi popolari garantiscono inoltre un cashback aggiuntivo del 4%. Basterà collegare all'app il vostro conto corrente ed effettuare l'acquisto attraverso la carta di pagamento abbinata.

Le funzionalità offerte da Woolsocks non si fermano tuttavia qui. Offre infatti molti strumenti finanziari in grado di semplificare le attività giornaliere, come la gestione del denaro, salvadanai con obiettivi di risparmio, la possibilità di cancellare gli abbonamenti con pochi tocchi e altro.

Woolsocks fornisce inoltre suggerimenti per ridurre i costi e attiva ricompense automatiche per ricevere il cashback, non appena viene rilevato un acquisto. L'app segnalerà giornalmente tutte le offerte disponibili e gli sconti applicati. I negozi che aderiscono all'iniziativa sono anche fisici, per usufruire dei vantaggi basterà recarsi in negozio e riscattare l'offerta. L'accredito delle somme avviene in maniera istantanea e non sarà necessario aspettare molto tempo, senza dover attendere la conferma in negozio.

L'interfaccia raggruppa automaticamente tutte le entrare e le uscite per categoria. È possibile collegare tutti i propri conti bancari e ottenere una panoramica dei fondi. Iscrivetevi ora all'app per ottenere fino a un massimo del 30% di cashback sugli acquisti.

