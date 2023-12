Wombo lancia nuova app per creare avatar AI in pochi secondi

Wombo, startup canadese creatrice della celebre app Wombo Dream, che permette di creare opere d’arte a partire da poche indicazioni di testo, ha appena lanciato una nuova app basata sull’AI, chiamata Wombo Me. Questa nuova app è diversa dalla precedente, poiché consente di trasformare un singolo selfie in più avatar realistici. Sebbene esistano già sul mercato diverse popolari app per avatar AI (come ad esempio Lensa AI), Wombo vuole offrire agli utenti un'esperienza più snella durante la generazione di avatar realistici. Come ha rivelato il CEO di Wombo, Ben-Zion Benkhin, in un'intervista ai colleghi di TechCrunch, a differenza di altre app simili, che richiedono di inviare numerosi selfie e attendere un po' di tempo prima di ottenere le immagini, Wombo Me richiede solo un selfie e può generare immagini quasi istantaneamente.

Wombo Me: come funziona la nuova app per generare avatar AI da selfie

Wombo Me è pensato per essere più divertente, che funzionale. La descrizione dell'app rileva che gli utenti possono condividere gli avatar con gli amici e sui social network. Inoltre, potranno sfruttarli anche su piattaforme come LinkedIn e Tinder. Con un semplice tocco, l'app consente di vestire i panni di celebrità o supereroi. È anche possibile provare nuovi colori di capelli, stili, di trucco, e molto altro. Inoltre, gli utenti possono anche realizzare immagini di loro cambiando genere o immaginarsi come un personaggio delle fiabe. Dopo aver installato l’app basterà un singolo selfie per visualizzare 10 immagini alternative dell’utente. Quest’ultimo potrà poi salvare l’avatar che più gli piace. L’app propone inoltre da cinque a dieci pacchetti diversi con foto degli utenti divertenti, ma anche perfetti per social come Instagram. Alcuni saranno gratuiti, ma altri avranno un costo che va dai 2,99 dollari ai 7,99 dollari.

L’app è già disponibile per Android e iOS a livello globale. I suoi creatori sperano che questa possa ottenere lo stesso successo di Wombo Dream e diventare in pochissimo tempo una delle app più scaricate dal Google Play e dall’App Store di Apple.