Wireshark 4.0: introdotto un nuovo display filter syntax

Il team di coder Wireshark, noto programma dedicato al monitoraggio e l'analisi del traffico di rete, ha comunicato alla sua community di utenti la disponibilità di una nuova major release del progetto. Wireshark 4.0 introduce una serie di novità interessanti che vanno sostanzialmente a potenziare i vari strumenti a disposizione dell'applicativo, migliorando quindi la user experience generale. Wireshark si caratterizza per la sua interfaccia grafica davvero semplice ed intuitiva, per il suo alto numero di funzionalità integrate, che aumenta versione dopo versione, oltre ovviamente anche per la grande elasticità dei filtri utilizzati per l'analisi e la selezione dei pacchetti.

Wireshark è dunque uno strumento davvero potente che viene quindi impiegato per cercare le problematiche possono emergere in una rete oppure anche per l'analisi e lo sviluppo di nuovi protocolli. Wireshark 4.0 implementa un display filter syntax migliorato che integra una serie di strumenti ed utility pensate per analizzare al meglio il traffico di rete ed individuare anche possibili utenti "abusivi" connessi alla nostra LAN (Local Area Network).

Oltretutto Wireshark 4.0 beneficia di un vasto set di nuove estensioni che consentono di aggiungere nuove funzionalità al volo. I dialog pannel delle Conversion e per gli Endpoint sono stati ridisegnati ed ora offrono una disposizione degli elementi più razionale e funzionale. Anche l'interno window layout è stato migliorato per semplificare la vita agli utilizzatori.

Novità anche per le funzioni di hex dump importing e MaxMind geolocation handling, tali processi sono ora decisamente più rapidi. In Wireshark 4.0 è stato tagliato completamente il supporto ai sistemi Windows a 32bit, dunque per poter utilizzare tale strumenti software su configurazioni hardware cosi datate è ora necessario rivolgersi a versioni più vecchie di Wireshark oppure migrare ad un moderno sistema a 64bit.

Wireshark 4.0 implementa anche un vasto set di bugfix e patch che migliorano la stabilità dell'applicativo e la sua affidabilità.