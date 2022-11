Wine 7.20: introdotti nuovi update per Mono e per il Font Linking

l team di coder Wine ha pubblicato una nuova development release di tale software open source. Wine 7.20 si stabilisce perfettamente nel normale ciclo di aggiornamenti bisettimanali implementato dai programmatori del progetto già diverso tempo. Questa impostazione di sviluppo consente sostanzialmente di distribuire nuove build, dedicate al testing, più rapidamente, dando quindi accesso agli utenti ed ai mantainer alle diverse novità quasi subito. Wine si occupa in buona sostanza dell'esecuzione degli applicativi scritti per Windows su sistemi operativi differenti, ovvero sulle distribuzioni Linux e su macOS.

Quindi grazie all'enorme lavoro dei developer del progetto si può ad esempio avviare ed utilizzare Microsoft Office anche su Ubuntu, oppure godersi un vasto ventaglio di videogiochi che senza Wine sarebbero totalmente inutilizzabili e richiederebbero l'implementazione di altre soluzioni come una macchina virtuale oppure di una configurazione dual boot per poter essere utilizzati.

La principale innovazione presente in Wine 7.20 riguarda l'aggiornamento del Mono engine, che arriva alla versione 7.4.0. Si tratta precisamente dell'implementazione open source del .NET Framework, ovvero l'infrastruttura di librerie, realizzata da Microsoft, su cui vengono sviluppatori i programmi per Windows. Mono si sostituisce quindi al .NET Framework e fornisce tutte le dipendenze necessarie al corretto funzionamento dei diversi programmi che originariamente sono stati progettati per Windows.

Altra piacevole novità riguarda la rinnovata capacità di Font Linking, in tale release è possibile notare un miglioramento di tale funzionalità di gestione dei font, elemento che rende l'esperienza utente nettamente migliore con tutta una serie di applicativi.

In Wine 7.20 sono inoltre state implementate una vasta serie di patch e bugfix che vanno a sistemare diversi bug e falle di sicurezza riscontrate dai coder nelle precedenti settimane. In tale build troviamo un miglior supporto per giochi e programmi come: Crysis 2, Autonauts e Let's Encrypt. Oltretutto è stata aggiunta anche la funzione di dumping degli EMF spool file all'interno del WineDump.