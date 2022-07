Wine 7.12: arrivato il supporto al Theming per le app Qt5

Il team di coder Wine ha rilasciato una nuova development release del noto "non emulatore" open source. Wine 7.12 rientra nel normale ciclo di upgrade adottato dai developer del progetto. Grazie a tale applicativo gli utenti delle distribuzioni Linux, e di macOS, possono utilizzare un vastissimo ventaglio di software sviluppati esclusivamente per Windows. L'ultimo upgrade di Wine introduce diverse innovazioni interessanti che migliorano la già buona user experience generale del programma. Ad esempio una delle novità di maggior rilievo riguarda l'implementazione del supporto alla funzione di theming per le applicazioni realizzate con le librerie grafiche Qt5. Tale feature permetterà agli utenti di applicare il tema di sistema anche a questi applicativi, rendendo dunque il tutto più uniforme possibile con il resto dell'ambiente grafico.

In Wine 7.12 sono inoltre state implementate il nuovo set di librerie VKD3D 1.4. Si tratta di un componente chiave per Wine, visto che consente di integrare il supporto completo alle Direct3D 12 API con Vulkan. Grazie alle VKD3D 1.4 è possibile quindi offrire delle prestazioni ottimali con tutti quei software che hanno la necessità di eseguire continui ed prolungati rendering di oggetti ed elementi 3D, come ad i videogiochi oppure le suite di editing video. Oltretutto un fork delle VKD3D, chiamato VKD3D-Proton, viene attualmente usato dal team di sviluppatori Valve all'interno di SteamOS 3 e sulla console Steam Deck per eseguire al meglio alcuni giochi tripla A.

Le VKD3D 1.4 portano con se delle migliorie al compiler HLSL, grazie ad alcune patch è ora possibile migliorare concretamente l'efficienza delle operazioni di mapping delle Direct3D 12 con Vulkan. Wine 7.12 beneficia anche di un miglior supporto alle Direct2D, una API di grafica bidimensionale e vettoriale sviluppata da Microsoft, e del codice per la gestione di QWORD nei registry tool.

Gli sviluppatori hanno anche operato una pulizia del codice sorgente, eliminano svariati bug e imperfezioni riscontrate nelle settimane precedenti.