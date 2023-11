WINDTRE Super Fibra Limited Edition: ora a partire da 20,99€

WINDTRE ha prorogato fino al 17 Dicembre 2023 la sua promozione Super Fibra Limited Edition disponibile a partire da 20,99 euro mensili.

Inoltre, l'operatore nato dalla fusione tra Wind e H3G con la sua tariffa ti regala ben 12 Mesi di Amazon Prime del valore di quasi 50 euro.

WINDTRE Super Fibra Limited Edition: i dettagli della PROMO

La tariffa in Limited Edition è valida solamente con la tecnologia FTTH. Sono escluse le tecnologie FTTH Extra, FTTH Aree Bianche, FTTC, NGA e FWA. Il prezzo scontato è valido sia per i clienti Privati che per i possessori di Partita IVA.

Il prezzo riservato per i nuovi clienti Mobili WINDTRE è pari a 20,99 euro al mese per 1 anno, poi 23,99 euro mensili. Mentre, per chi non passa a WINDTRE o non attiva una SIM convergente il canone è di 23,99€ ogni mese per 1 anno, poi 26,99 euro mensili.

Il contratto ha una durata di 48 mesi. Nel canone è incluso il rateo del Modem pari a 5,99 euro al mese con Assistenza Kasko compresa nel prezzo.

Inoltre, con l'offerta convergente sono compresi senza costi aggiuntivi anche Giga Illimitati fino a tre SIM intestate alla stessa persona della Fibra.

L'offerta in FTTH Open Fiber ha una velocità massima raggiungibile pari a 2,5 Gigabit/s in download e 500 Mb/s in upload ed offre il servizio Wi-Fi Calling. Questo addon aggiuntivo completamente gratuito permette di chiamare utilizzando la rete wireless anche se non c'è copertura mobile.Tale opzione è disponibile solo in presenza di smartphone compatibili.

Costi ed altro

L'offerta che abbiamo visto quest'oggi ha un contributo iniziale di 39,99 euro una tantum. La scontistica, invece, scade il prossimo 17 Dicembre 2023, salvo eventuali proroghe.

