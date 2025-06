WINDTRE: connessione ultra veloce con Amazon Prime incluso

WINDTRE rilancia con un'offerta Super Fibra pensata per soddisfare le esigenze di navigazione veloce, stabile e ricca di vantaggi. Che tu sia un nuovo cliente o già utente mobile WINDTRE, puoi accedere a soluzioni su misura per vivere al massimo l’esperienza digitale a casa e in mobilità.

Super Fibra per nuovi clienti: navigazione top a un prezzo speciale

Per i nuovi utenti, l'offerta Super Fibra prevede un canone mensile scontato a 24,99 € al mese (anziché 30,99 €) se attivata online. L’offerta include:

Amazon Prime gratuito per 12 mesi : consegne rapide, accesso a Prime Video e tanti vantaggi per gamer e streamer.

Modem Wi-Fi 7 incluso nel prezzo: supporta fino a 256 dispositivi connessi e garantisce massima copertura domestica.

Il modem Wi-Fi 7 viene fornito in comodato con un costo mensile già incluso nell'offerta (5,99€/mese per 48 mesi). In caso di recesso anticipato, è previsto l’addebito delle rate residue.

Super Fibra per clienti mobili WINDTRE: vantaggi extra a partire da 22,99€

Chi è già cliente mobile WINDTRE può attivare Super Fibra a un prezzo ancora più vantaggioso, a partire da 22,99 € al mese. I benefici sono ancora più ampi:

GIGA illimitati sulle SIM WINDTRE associate (fino a 3)

Navigazione in 5G con dispositivo compatibile e copertura adeguata

L’attivazione è gratuita e i GIGA illimitati vengono attivati immediatamente, anche prima che la linea fissa sia attiva.

Più Sicuri Casa: protezione completa della rete

Con soli 1,99 € al mese (1° mese gratis), puoi attivare “Più Sicuri Casa”, il servizio di protezione per tutti i dispositivi connessi alla rete Wi-Fi domestica. Un’ulteriore garanzia per tutelare privacy e sicurezza, utile in tempi di smart working, didattica online e domotica.

