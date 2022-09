Windows: soluzioni alternative per i problemi dei criteri di gruppo

Microsoft ha recentemente riconosciuto l’esistenza di un problema in cui la copia di un file tramite le preferenze dei criteri di gruppo sui dispositivi client Windows potrebbe non funzionare come previsto dopo l’installazione degli ultimi aggiornamenti cumulativi rilasciati per i suoi sistemi operativi in occasione del Patch Tuesday del mese corrente.

Windows: problemi con i criteri di gruppo

Andando più nello specifico, sui sistemi interessanti i file o i relativi collegamenti non vengono copiati nelle unità di destinazione e finiscono come file a 0 byte quando si sfruttando le preferenze dei criteri di gruppo.

I sistemi operativi interessati sono da Windows 8.1 a Windows 11 22H2 e da Windows Server 2008 SP2 fino a Windows Server 2022.

Microsoft ha accolto la problematica dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte degli utenti sulla sua community online e su vari social network.

Per risolvere, gli amministratori interessati possono effettuare la disinstallazione manuale degli aggiornamenti cumulativi andandoli poi a nascondere, il che però implica esporre il sistema ad altri rischi.

Un altro sistema per far fronte alla cosa consiste nel deselezionare l’opzione “Esegui nel contesto di sicurezza dell’utente” (il che però potrebbe non essere utile nel caso in cui venga adoperato un carattere jolly (*)). Altre operazioni utili consistono nell’andare a cambiare all’interno del criterio di gruppo interessato "Azione" da "Sostituire" a “Aggiorna”. Inoltre, se viene utilizzato un carattere jolly (*) nella posizione o nella destinazione, l'eliminazione del simbolo (\) dalla destinazione potrebbe consentire la buona riuscita della copia.

Microsoft ha comunque fatto sapere di essere al lavoro su un correttivo definitivo che fornirà con un futuro aggiornamento.