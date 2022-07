Windows: Microsoft pensa a un ciclo di rilascio triennale

Con il lancio di Windows 11, è stato introdotto un ciclo di rilascio annuale delle major relase del sistema operativo. A quanto pare, però, Microsoft starebbe valutando di cambiare il suddetto modus operandi, con il ritorno al percorso di sviluppo di Windows che porterebbe ad avere una versione principale dell'OS ogni tre anni.

Windows: una nuova major relase ogni tre anni

A rendere nota la notizia ci ha pensato Zac Bowden di Windows Central, solitamente piuttosto informato e affidabile in merito alle vicende relative al colosso di Redmond. Qualora le informazioni dovessero rivelarsi corrette, dunque, un ipotetico Windows 12 (nome dato per convezione) potrebbe arrivare nel 2024, ovvero tre anni esatti dopo il rilascio della versione attualmente in carica.

Tenendo conto del ritorno alle precedenti abitudini, Sun Valley 3, la chiacchierata versione dell'OS Microsoft in origine pianificata per il prossimo anno, sarebbe stata eliminata, ma parte delle funzioni per essa progettate saranno implementate sotto forma di aggiornamenti destinati a Sun Valley 2.

Inoltre, lo sviluppo su base triennale comporterebbe un’intensificazione delle attività di distribuzione di nuove funzioni dedicate all’ultima versione di Windows, per cui anche prima dell’arrivo di una nuova major relase giungeranno nuove funzioni dedicate alla precedente e il rilascio avverrà in precisi momenti dell’anno.

Per quanto concerne le caratteristiche di Windows 12, al momento non si hanno particolari dettagli, ad eccezione del fatto che il progetto si trova in una fase embrionale di sviluppo e che è stato identificato come Next Valley.

Ovviamente, occorre tenere presente che non trattandosi di comunicazioni ufficiali, tutte le indicazioni in questione potrebbero non trovare effettiva conferma o comunque potrebbero subire delle modifiche.