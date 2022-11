Windows: Microsoft corregge il bug di MoTW

Microsoft ha da poco posto rimedio a un pericoloso bug di Windows 11 e Windows 10 relativo alla funzione di sicurezza Mark of the Web (MoTW) che contrassegna i file provenienti da Internet in maniera tale che vengano segnalati come sospetti dal sistema operativo e dalle applicazioni installate per questioni di sicurezza.

Windows 11: risolto il bug relativo alla funzione Mark of the Web

Più precisamente, con il rilascio del Patch Tuesday di novembre, l'azienda di Redmond ha risolto diverse vulnerabilità che potevano permettere ai malintenzionati di creare file in grado di bypasare la funzione di sicurezza in questione. Negli aggiornamenti è stata implementata una correzione inaspettata per un bug che i malintenzionati sfruttavano di consueto nelle campagne di phishing.

Bill Demirkapi, ingegnere del team Vulnerability and Mitigations di Microsoft MSRC, fa infatti comunicato che è stato risolto un bug che impediva al flag MoTW di propagarsi ai file all'interno di un'immagine ISO.

Da qualche tempo a questa parte, i malintenzionati hanno preso la malsana abitudine di distribuire immagini ISO come allegati nelle campagne di phishing per infettare le vittime con del malware.

Per un file ISO scaricato dovrebbe essere emesso un avviso quando viene aperto, ma il bug ha causato la propagazione del flag MoTW a tipi di file non di Microsoft Office, ad esempio le scorciatoie di Windows (file LNK). Per cui, se un utente apre un allegato ISO e fa doppio clic sul file LNK incluso, verrà eseguito automaticamente senza che Windows visualizzi un avviso di protezione.

Dunque, dopo installato gli aggiornamenti di sicurezza di novembre, ora Windows agisce in maniera corretta sui file ISO e mostra un avviso di sicurezza quando si avvia il file LNK.

