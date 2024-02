Windows Insider: su Foto arriva cancellazione generativa AI

Nel mese di novembre, Microsoft ha rilasciato una nuova versione dell'app Foto di Windows per i membri del programma Insider, che consentiva agli utenti di rimuovere e sostituire le immagini di sfondo. Nelle scorse ore l’azienda di Redmond ha rilasciato un altro aggiornamento che introduce una nuova funzionalità chiamata Generative erase (ovvero Cancellazione generativa). Questa nuova funzionalità è ora disponibile per tutti i membri del programma Windows Insider, inclusi Windows 10 Insider nel canale Preview. L'app Foto deve essere aggiornata alla versione 2024.11020.21001.0 o successiva. In un post sul blog di Windows Insider, Microsoft ha dichiarato: “questa funzione consente di correggere e rimuovere elementi dalle foto, come oggetti di sfondo o vari elementi visivi disordinati. Rispetto a Spot Fix, la cancellazione generativa crea un risultato più fluido e realistico dopo che gli oggetti sono stati cancellati dalla foto. Ciò funziona anche quando si cancellano aree di grandi dimensioni”.

Windows Insider: come funziona la cancellazione generativa su Foto

La cancellazione generativa di Foto è disponibile toccando o facendo clic sulla funzione Modifica immagine. Per iniziare a utilizzare la cancellazione generativa, gli utenti dovranno selezionare l'opzione Cancella. Microsoft aggiunge che gli utenti possono disattivare Auto Apply della funzionalità in modo da poter aggiungere o rimuovere maschere. Ciò consente all'app di rimuovere più oggetti nella foto contemporaneamente.

Oltre alla nuova funzionalità di cancellazione generativa Microsoft ha inoltre rivelato che tutte le recenti funzionalità di modifica AI di Foto. Queste includono la possibilità di sfocare, di rimuovere e sostituire gli sfondi, che sono già disponibili per Windows 11 su dispositivi ARM 64. Tali funzionalità sono anche disponibili per gli utenti che utilizzano Windows 10. Infine, la nuova versione dell'app Foto presenta alcune "correzioni e miglioramenti di stabilità". Non si sa ancora quando queste nuove funzionalità di editing AI saranno incluse al di fuori del programma Windows Insider. Tuttavia, l’azienda di Redmond potrebbe rilasciarle sul canale stabile già dai prossimi mesi.