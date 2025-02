Windows: il supporto OCR è tornato nell'app Foto gli Insider

Nell'ottobre 2024, Microsoft ha annunciato alcuni aggiornamenti all'app Foto in Windows 11. Gli utenti con PC Copilot+ hanno ricevuto un upscaler di immagini integrato. Dall’altro lato, gli utenti con computer "tradizionali" hanno ottenuto il supporto per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Tuttavia, a novembre, Microsoft ha sospeso il rollout per migliorare la funzionalità, che ora è finalmente tornata per i test.

Windows: risolti bug e introdotta animazione per Foto

Nel post (ora aggiornato) di ottobre 2024, Microsoft ha notificato agli utenti che il supporto OCR nell'app Foto di Windows è di nuovo disponibile per gli insider di Windows 11 su tutti i canali. Oltre a riattivare la funzionalità, Microsoft ha risolto alcuni problemi e bug. Il pulsante OCR è ora sempre visualizzato (anche se non c'è testo sull'immagine). Inoltre, è possibile visualizzare un’animazione quando l'app Foto esegue la scansione dell'immagine (come in Paint e Snipping Tool). Come riporta Microsoft: “stiamo iniziando a distribuire nuovamente il supporto OCR nell'app Foto per i Windows Insider su Windows 11 in tutti i Canali Insider. Abbiamo apportato alcuni miglioramenti all'esperienza. Il pulsante OCR è stato aggiornato e verrà visualizzato per ogni immagine. Se l'immagine non contiene testo, verrà visualizzato un avviso che ti informerà che l'OCR non può essere eseguito sull'immagine. Abbiamo anche aggiunto un'animazione di caricamento”.

Microsoft non ha dichiarato quando l'OCR sarà disponibile al di fuori del programma Insider, quindi gli utenti dovranno aspettarsi annunci futuri. Nel frattempo, è possibile eseguire l'OCR delle proprie immagini utilizzando lo Strumento di cattura. Basterà premere Win + Maiusc + S, selezionare l'immagine e cliccare sul pulsante "Azione testo". Per chi se lo fosse perso, questa settimana Microsoft ha rilasciato una nuova build di anteprima di Windows 11 dal Canary Channel. L'azienda sta testando alcune modifiche degne di nota, in particolare per i musicisti e coloro che utilizzano frequentemente OneDrive su diversi dispositivi.