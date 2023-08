Windows e Office, sconti LicenSEL: ecco il coupon per un -10% extra

Una postazione PC da rinnovare, oppure un intero ufficio da riorganizzare, una nuova azienda da avviare o un gruppo di lavoro da azionare: il problema numero uno è la dotazione hardware da recuperare, elemento sul quale spesso se ne va gran parte del budget a disposizione. Fortunatamente ci sono soluzioni alternative sul fronte del software, però, dove il risparmio può essere cospicuo e dove si possono dunque risparmiare risorse da poter destinare ad altri aspetti. Sfruttare le licenze software LicenSEL, infatti, garantisce l'operatività immediata, senza rischi né problemi, con un risparmio netto immediato che si fa evidentemente cospicuo.

Per capire di quali cifre si stia parlando è sufficiente scorrere le offerte indicate a seguito, considerando inoltre il fatto che utilizzando il coupon esclusivo "HTML10" sia possibile ottenere un -10% ulteriore di sconto rispetto ai prezzi indicati.

Office con LicenSEL

Office è sinonimo di produttività. Sarà su Office che si aprirà Word per redarre documenti (preventivi, relazioni, report, eccetera), Excel per calcolare, PowerPoint per effettuare presentazioni a partner e clienti: è una suite fondamentale per ogni team di lavoro ed è uno strumento che tramite la formula LicenSEL diventa estremamente accessibile in termini di costo:

Ognuna di queste formule implica un costo una tantum, senza abbonamenti né costi ricorrenti: si scarica, si installa, si attiva e lo si usa senza scadenza né senza alcun limite.

Ma non solo: ogni postazione prevede solitamente un antivirus, nonché prodotti Autodesk o software della gamma Corel in base alle necessità specifiche di ogni funzione nel team di lavoro. Questi e molti altri strumenti sono disponibili su LicenSEL con medesima formula e con la massima assistenza.

Windows con LicenSEL

Il sistema operativo è la scelta regina, poiché è la base operativa sulla quale costruire l'intera propria postazione. In base a quella che è la dotazione hardware a disposizione, le due opzioni principali sono Windows 10 (con upgrade gratuito alla versione successiva) o l'ultima versione Windows 11 per ottenere il massimo delle performance e degli aggiornamenti. In entrambi i casi le cifre necessarie sono decisamente minime.

Trattasi di software genuino e sicuro, che si andrà a scaricare direttamente dal sito ufficiale di Redmond: una volta installato il tutto, non resta che attivare il sistema operativo tramite il codice sconto ricevuto via mail subito dopo l'acquisto. Nel giro di pochi minuti, insomma, la propria copia di Windows sarà perfettamente attiva e pronta a ricevere ulteriore software per la piena operatività immediata.

Windows Server con LicenSEL

Windows Server è la versione del sistema operativo utile per "la creazione di un'infrastruttura di applicazioni, reti e servizi Web collegati, dal gruppo di lavoro al datacenter": fondamentale per piccole aziende che intendono mettere in piedi un server sul quale operare o scambiare dati, rappresenta un costo solitamente importante sul quale lo sconto pesa dunque in termini assoluti in modo ancor più importante:

Qualunque difficoltà dovesse insorgere nell'installazione o nell'attivazione del software, infatti, si potrà trovare un servizio di assistenza disponibile, anche via WhatsApp, per poter risolvere rapidamente l'intoppo e procedere così rapidi verso quel che più conta: lavoro e fatturazione, efficienza e focus su cliente e prodotto.

La scelta dei giusti strumenti di lavoro è essenziale per poter raggiungere la massima produttività. I conti vanno fatti però sulla base del budget disponibile, ottimizzando il numero delle postazioni, il costo di allestimento delle stesse e le formule di acquisto migliori. L'opzione LicenSEL consente di abbattere l'investimento iniziale, di eliminare i costi ricorrenti e di poter andare immediatamente in produzione: il codice coupon non è che un inchino di benvenuto per dar forma e sostanza alle proprie ambizioni.

In collaborazione con LicenSEL