Windows: come abilitare la conferma di eliminazione dei file

A partire da Windows 8, Microsoft ha disattivato per impostazione predefinita la finestra di dialogo per la conferma dell’eliminazione dei file, una feature che consente di prevenire le cancellazioni accidentali, evitando che dati importanti possano andare a finire direttamente nel Cestino in maniera inavvertita o, ancor peggio, che possano essere cancellati definitivamente senza possibilità di recupero.

Windows: ecco come attivare la conferma per la cancellazione dei file

La funzione è indubbiamente molto utile e proprio per questo in molti potrebbero essere interessati a capire come fare per poterla abilitare nuovamente. La cosa è fattibile e tra l’altro si tratta pure di un’operazione abbastanza semplice.

Per attivare nuovamente la finestra di dialogo per la richiesta della cancellazione dei file, infatti, è innanzitutto necessario fare clic destro con il mouse sull’icona del Cestino presente sul desktop e selezionare la voce Proprietà dal menu contestuale che viene mostrato.

Nella finestra ora visibile sul desktop occorre apporre un segno di spunta sulla casella accanto alla voce Visualizza finestra di dialogo di conferma e premere sui tasti Applica e OK situati in basso per applicare e salvare i cambiamenti. Le modifiche saranno immediatamente attive, senza necessitò di riavviare il computer.

Dopo aver compiuto i passaggi di cui sopra, ogni volta che si cercherà di eliminare un file comparirà quindi l’utile finestra di dialogo che chiede si intende effettivamente procedere in tal modo oppure no.

Chiaramente, in caso di eventuali ripensamenti la funzione può essere nuovamente disattivata, andando a togliere il segno di spunta dall’apposita opzione precedentemente segnalata.