Windows 7: su PC con CPU a 5 MHz e 128 MB di RAM

Windows 7, il sistema operativo di casa Microsoft ora dismesso che è stato senza dubbio alcuno tra i più longevi e apprezzati, presentava requisiti minimi decisamente stringenti, molto più di quelli richiesti per Windows 11, ma al pari di quest’ultimo necessitava dell’utilizzo di sistemi dotati di CPU da 1 GHz a salire.

Windows 7 con 5 MHz e 128 MB di RAM

Lo youtuber NTDEV ha tuttavia dimostrato che il requisito del clock pari a superiore a 1 GHz in realtà costituisce solo un punto di riferimento. Nel video che ha recentemente pubblicato sul suo canale e che è visibile di seguito viene infatti mostrato come sia possibile eseguire Windows 7 Ultimate su un PC - o per meglio dire su una macchina virtuale con 86Box (uno strumento pubblicato su GitHub che permette di emulare Windows sulle più vecchie piattaforme hardware x86) - dotato di processore da 5 MHz, equivalente ai Pentium S in circolazione alla fine degli anni 80, e solamente 128 MB di RAM.

NTDEV ha raccontato che Windows 7 riesce incredibilmente ad avviarsi, sebbene dopo la bellezza di 28 minuti di attesa, con un sistema così “antico” e addirittura offre il supporto per il multitasking.