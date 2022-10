Windows 11: WSA è finalmente disponibile in versione stabile

Il sottosistema Windows per Android, ovvero quello che consente a Windows 11 di eseguire le app sviluppate per la piattaforma mobile di "big G", ha finalmente e ufficialmente raggiunto la sua forma stabile. Da pochissimo, infatti, è disponibile la versione 1 (si tratta però di un nome formale, l’ultima build è la 2209.40000.26.0).

A rendere nota la buona nuova è stato, proprio nel corso delle ultime ore, Cory Hendrixson, sviluppatore di Microsoft, mediante la pubblicazione di un apposito post su Twitter, informando che il WSA (Windows Subsystem for Android) è in distribuzione per tutti in 31 mercati e mette a disposizione oltre 50.000 app grazie alla partnership con Amazon e il suo Appstore.

Windows Subsystem for Android is officially v1. 31 markets and over 50,000 apps! The amazing thing is just how pedestrian it is to run these apps. They feel like running a normal windows app... WAPost, Kindle Reader (on my SurfaceGo3), and Subway surfer are my favs. pic.twitter.com/jBu1KkMqFj

— Cory Hendrixson (@chendrixson) October 18, 2022