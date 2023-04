Windows 11: WSA con supporto Picture-in-Picutre

Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per Windows Subsystem per Android (WSA) su Windows 11 per tutti i canali Windows Insider. Il nuovo aggiornamento porta il numero di versione alla 2303.40000.3.0 e risulta essere particolarmente interessante in quanto include il supporto per l’esecuzione delle app Android in modalità Picture-in-Picture.

Windows 11: WSA si aggiorna con Picture-in-Picture

Tra le altre novità che l'aggiornamento porta in dote è poi il caso di segnalare l'introduzione di una nuova impostazione che consente di eseguire il sosttosistema con risorse minime consentendo però di avviare le app in maniera rapida e vari miglioramenti relativi all'affidabilità.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, il changelog completo.

Immagine in foto Per le app che utilizzano la funzione Android PIP, il sottosistema ora supporta questo comportamento. Con la flessibilità di avere app in modalità finestra e tutte le fantastiche funzionalità di ridimensionatura e snap di Windows, questo rende il multitasking all'interno delle app Android ancora più facile. Cosa c'è di nuovo Modalità Picture-in-picture supportata

Una nuova impostazione di sistema "Parzialmente in esecuzione" aggiunta all'app Impostazioni WSA, che esegue il sottosistema con risorse minime ma le app si avviano più velocemente della modalità "Come necessario"

Kernel Linux aggiornato a 5.15.78

Miglioramenti all'affidabilità della piattaforma

Aggiornamenti di sicurezza di Android 13

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.