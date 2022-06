Windows 11: un bug permette l'installazione su tutti i PC

Chi intende installare sul proprio computer Windows 11 (la cui licenza viene venduta anche su Amazon, in versione Home al prezzo di 145 euro e in versione Pro al prezzo di 259 euro), deve fare i conti con il fatto che è necessario soddisfare dei requisiti hardware particolarmente stringenti. Nelle scorse ore, però, un bug ha fatto sì che queste limitazioni venissero temporaneamente annullate.

Andando più in dettaglio, nella giornata di mercoledì 8 giugno 2022, Microsoft ha pubblicato sui canali del programma Insider la Realse Preview di Windows 11 22H2 con tutte le novità che saranno introdotte con il major update atteso per metà anno. A prescindere dal fatto che si faccia parte del programma Insider o meno, è impossibile installare Windows 11 sui PC che non hanno i requisiti minimi richiesti, ma a causa di un bug la notifica dell’aggiornamento è arrivata a tutti, permettendo pure sui PC non supportati di passare alla più recente versione dell’OS.

Accortasi dell’errore, Microsoft ha prontamente provveduto a rimuovere la versione Release Preview di Windows 11 22H2 dai canali Insider per i non aventi diritto. In merito all’accaduto, l’azienda ha poi dichiarato che "è stato un bug che stiamo investigando" e ha anche aggiunto che "i requisiti di sistema per l'installazione di Windows 11 non cambiano”.

Non è chiaro, comunque, cosa sia successo di preciso per fare in modo che potesse verificarsi la situazione in questione, ma fatto sta che in molti si sono illusi anche solo per un momento che il colosso di Redmond avesse deciso di far cadere i limiti imposti per il suo più recente OS.