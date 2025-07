Windows 11: tutte le novità del Patch Day di luglio 2025

Microsoft continua a innovare Windows 11, portando un aggiornamento che promette di migliorare l’esperienza utente con funzionalità più intuitive e strumenti avanzati. Con il Patch Day luglio 2025, gli utenti potranno beneficiare di nuove soluzioni che semplificano la gestione quotidiana del sistema operativo, oltre a reintrodurre alcune caratteristiche molto apprezzate nelle versioni precedenti.

Una taskbar più versatile

Una delle novità più attese riguarda la barra delle applicazioni, che diventa finalmente più personalizzabile. La possibilità di ridurre le dimensioni delle icone, una funzione amata in Windows 10, torna disponibile con tre opzioni: sempre attiva, mai attiva o automatica quando la barra è piena. Questa modifica offre un miglior utilizzo dello spazio visivo, anche se non sarà ancora possibile modificare l’altezza complessiva della barra.

Nuovi strumenti per la condivisione immagini

Con il nuovo menu di condivisione, Microsoft introduce un sistema integrato di compressione immagini. Gli utenti potranno scegliere tra quattro livelli di compressione: originale, bassa, media e alta. Inoltre, sarà possibile visualizzare in anteprima lo spazio risparmiato prima dell’invio, una funzione che richiama strumenti già popolari in app come WhatsApp, rendendo la condivisione di file pesanti più semplice e immediata.

Configurazione dei browser semplificata

Microsoft semplifica la gestione dei browser con un nuovo sistema che consente, in un solo passaggio, di impostare un browser come predefinito, aggiungerlo al menu Start e alla barra delle applicazioni. Per gli utenti europei, in linea con il Digital Markets Act, sarà anche possibile selezionare un browser alternativo come visualizzatore PDF predefinito, ampliando così le opzioni di personalizzazione.

Funzionalità aggiuntive per migliorare l’esperienza

Tra le altre novità incluse nell’aggiornamento, troviamo:

la visualizzazione della regione nelle impostazioni lingua , per una configurazione più precisa.

, per una configurazione più precisa. La funzione “Ask M365 Copilot” per i dispositivi dotati di Copilot+ , che permette un’interazione avanzata con gli strumenti di produttività Microsoft.

, che permette un’interazione avanzata con gli strumenti di produttività Microsoft. Un sistema di backup innovativo, attualmente in fase di preview, che consente di trasferire file e impostazioni tra dispositivi tramite rete locale.

Privacy e accessibilità potenziate

Per chi cerca maggiore riservatezza, arriva la funzione “Screen Curtain”, che disattiva lo schermo mantenendo attivo il Narratore di Windows. Questa opzione garantisce una maggiore privacy durante l’uso del sistema operativo, rendendolo ideale per contesti sensibili.

Con queste innovazioni, Windows 11 continua a evolversi, puntando su personalizzazione, semplicità e sicurezza per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più diversificato.