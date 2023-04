Windows 11: taskbar con etichette in arrivo

Sin dal momento del suo lancio, Windows 11 è stato costantemente soggetto a modifiche per l’implementazione di nuove funzioni capaci di soddisfare le necessità degli utenti e le loro richieste, come nel caso del recentissimo Smart Snap. Tra queste vi sono pure caratteristiche classiche delle vecchie versioni dell’OS, in special modo per quel che concerne la barra delle applicazioni.

Al riguardo, pare che due funzionalità particolarmente apprezzate da chi usava Windows 10 stiano per fare capolino pure sul più recente OS di casa Redmond. Si tratta delle funzioni "non combinare mai" e "mostrare le etichette delle app" nella barra delle applicazioni.

Ad accorgersi della cosa per primo è stato l’utente Albacore, il quale ha condiviso su Twitter pure un apposito video dimostrativo.

Taskbar item labels (as well as ungrouped items) are indeed on their way to Windows 11 ✨

Here's a demo of the current state of the feature, definitely further along than last time we looked at it

Fiddled with a few settings in the video so you can see how it reacts pic.twitter.com/7A7H0MWpJV

— Albacore (@thebookisclosed) April 19, 2023