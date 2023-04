Windows 11: svelata la nuova funzione Smart Snap

Windows 11 andrà incontro a un aggiornamento significativo questo autunno e tra le varie novità dovrebbe portare in dote pure delle nuove funzioni per la gestione delle finestra aperte e l’organizzazione degli spazi da esse occupate.

Windows 11: ecco i layout intelligenti

Al riguardo, sulla base da quanto emerso dall'analisi dalle funzionalità inedite incluse nella nuova build 23435 disponibile per coloro che sono iscritti al canale Dev dell’Insider Program si apprende che Microsoft ha inserito dei riferimenti a “Smart Snap”, ovvero un aggiornamento di Snap Layout già visto su Windows 11 dal suo lancio.

Andando più in dettaglio, si tratta di una modifica avanzata alla suddivisione delle applicazioni in più finestre su singolo schermo, intervenendo sul loro schema di visualizzazione e sulle dimensioni. In questo modo, Windows va a ricordare i layout per specifici gruppi di applicazioni, offrendo all'utente la possibilità di ripristinarli facilmente e velocemente, tramite un solo clic del mouse.

La capacità di ricordare i layout potrebbe allora rivelarsi particolarmente gradita per chi si ritrova spesso a lavorare in multitasking con il medesimo parco applicazioni, andando quindi a incrementare il proprio grado di produttività. È sufficiente la configurazione al momento della chiusura delle app o del riavvio del computer per riportarle allo stesso stato alla sessione di lavoro successiva.

Attualmente, invece, Snap Layout, ovvero la feture per la gestione delle finestre che è stata introdotta con il lancio di Windows 11, appare automaticamente dopo aver staccato la prima finestra, visualizzando le finestre aperte come miniature per scegliere quali aggiungere al layout selezionato.

