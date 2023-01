Windows 11: supporto ai DRM hardware per lo streaming

Uno dei prossimi aggiornamenti che andrà ad interessare Windows 11 riguarderà il Windows Subsystem for Android (WSA) e permetterà di aggiungere il supporto hardware per i DRM. A dare notizia della cosa è stata Microsoft stessa, informando che il supporto verrà aggiunto con la versione 2211.40000.10.0.

Windows 11: WSA con supporto hardware per i DRM

L’attuale versione del WSA supporta i DRM software tramite Widevine L3. Si possono quindi riprodurre contenuti protetti dal diritto d’autore, ma con prestazioni e qualità sono limitate.

Con la nuova promessa fatta dall'azienda di Redmond, ovvero quella relativa al supporto per i DRM hardware, la situazione è però destinata a cambiare: sfruttando la potenza di processore e scheda video si potranno infatti vedere film e serie TV in streaming ad alta risoluzione.

Da notare che da qualche mese a questa parte è possibile seguire la roadmap del Windows Subsystem for Android su GitHub. La novità principale è sicuramente l’aggiornamento ad Android 13 che va ad introdurre diversi miglioramenti, tra cui un incremento della velocità di avvio.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, questa non è la prima volta che Microsoft tenta di colmare il divario tra i sistemi operativi Windows e Android. Basti pensare che hai tempi Windows Phone l'azienda era riuscita ad effettuare il porting delle app Android sul suo sistema operativo mobile con il progetto Astoria, che però è poi stato accantonato visto e considerando che avrebbe potuto andare a causare rallentamenti nello sviluppo di Universal Windows Platofrm (UWP).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.