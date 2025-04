Windows 11 sposta i settaggi della tastiera da Pannello di controllo a Impostazioni

Con il progressivo abbandono del Pannello di controllo, Microsoft continua a trasformare l’esperienza utente su Windows 11, puntando su un’interfaccia più moderna e intuitiva. L’ultima novità riguarda le impostazioni tastiera, che stanno migrando verso l’app Impostazioni, segnando un ulteriore passo nella transizione verso un sistema più accessibile e coerente.

La scoperta è stata fatta dall’utente @phantomofearth su X, il quale ha evidenziato che, nelle build di anteprima di Windows 11, i controlli relativi alla tastiera, come il ritardo e la velocità di ripetizione dei caratteri, sono stati spostati in "Impostazioni > Accessibilità > Tastiera". Qui, gli utenti possono trovare slider intuitivi e un’area di test per personalizzare l’esperienza di digitazione. Questa modifica rappresenta un’ulteriore tappa del progetto di Microsoft per migliorare l’accessibilità del sistema operativo.

Progressivo abbandono del Pannello di controllo

Non è la prima volta che Microsoft trasferisce funzionalità dal Pannello di controllo all’app Impostazioni. Negli ultimi anni, opzioni come quelle relative al mouse sono già state migrate, ma il processo è ancora in corso. Alcune funzionalità, come la regolazione della velocità di lampeggio del cursore, rimangono tuttora ancorate all’interfaccia tradizionale. Per gli utenti delle versioni stabili di Windows 11, queste opzioni sono ancora disponibili tramite il percorso "Pannello di controllo > Tastiera > Velocità". Tuttavia, la mancanza di un annuncio ufficiale suggerisce che Microsoft stia ancora testando queste modifiche prima di un rilascio definitivo e più ampio.

La strategia di Microsoft si inserisce in un piano più ampio di modernizzazione dell’interfaccia utente. L’obiettivo è offrire un design più coerente e adatto ai dispositivi touch, rispecchiando l’evoluzione tecnologica e le esigenze degli utenti moderni. L’app Impostazioni rappresenta un passo avanti rispetto al Pannello di controllo, che per decenni è stato un pilastro del sistema operativo Windows, ma che ora mostra i suoi limiti in termini di usabilità e design.

Ulteriori elementi

Un altro elemento chiave di questa transizione è l’introduzione di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Con l’aggiornamento 24H2, Windows 11 ha integrato nuove funzionalità AI che migliorano l’esperienza utente, rendendo il sistema operativo più intelligente e reattivo. Questo dimostra come Microsoft stia continuando a innovare, non solo per semplificare l’interfaccia, ma anche per arricchirla con strumenti avanzati che soddisfano le esigenze degli utenti di oggi.

La modernizzazione dell’interfaccia non riguarda solo l’estetica, ma anche la funzionalità. Con il trasferimento delle impostazioni tastiera e di altre opzioni verso l’app Impostazioni, Microsoft sta lavorando per rendere più intuitiva la gestione delle preferenze da parte degli utenti. Questo approccio mira a unificare l’esperienza, eliminando le ridondanze e semplificando i percorsi per accedere alle impostazioni più utilizzate.