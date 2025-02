Windows 11: sospeso il lancio del nuovo indicatore della batteria

Windows 11 dovrebbe presto lanciare un indicatore della batteria riprogettato con un paio di cambiamenti necessari. Microsoft ha iniziato a testare questo nuovo indicatore diverse settimane fa. La scorsa settimana è arrivato come parte dell'ultimo aggiornamento Release Preview, indicando un lancio imminente per tutti gli utenti a breve. Tuttavia, coloro che aspettano il nuovo indicatore della batteria dovranno attendere ancora un po’ perché, a quanto pare, Microsoft ha appena sospeso il lancio. Come riportato dall’azienda di Redmond in un post del blog ufficiale: “[AGGIORNAMENTO 25/2] Abbiamo interrotto l'implementazione di questa modifica per risolvere alcuni problemi. Abbiamo in programma di iniziare a implementarla in un futuro aggiornamento a breve”.

Per chi non lo sapesse, l'indicatore della batteria aggiornato risolve diversi problemi con l'indicatore attuale di Windows 11. Per prima cosa, sarà notevolmente più grande per una migliore leggibilità. Microsoft sta anche introducendo colori aggiuntivi per aiutarti a capire meglio lo stato della batteria a colpo d'occhio. Il verde significa che la batteria è in carica, il giallo significa che è in modalità di risparmio energetico e il rosso significa che il computer sta per morire.

Windows 11: utenti possono disattivare manualmente la nuova modalità

Microsoft sta finalmente dando agli utenti di Windows 11 la possibilità di visualizzare la percentuale della batteria proprio accanto all'indicatore. Ciò senza più dover passare il cursore sull'icona della batteria per conoscere il livello di carica preciso. Tuttavia, gli utenti che desiderano mantenere un aspetto più minimale, potranno disattivare la percentuale della batteria. Per fare ciò basta accedere alle Impostazioni, poi Alimentazione e batteria e, infine, Percentuale batteria. Ad oggi non ci sono informazioni su quando Microsoft prevede di riprendere il lancio, quindi non resta che aspettare un aggiornamento da parte dell'azienda. Nel frattempo, è possibile ottenere alcune delle prossime funzionalità tramite app di terze parti, come il Battery Flyout recentemente aggiornato, che ora supporta anche i report sulla batteria con tutte le informazioni sullo stato di salute della batteria del tuo laptop.