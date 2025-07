Windows 11 si rinnova: introdotte diverse novità che sfruttano l'intelligenza artificiale

Con l’ultimo aggiornamento 24H2, Windows 11 si propone come la piattaforma di riferimento per questa rivoluzione, mettendo al centro i nuovi Copilot+ PC equipaggiati con processori Snapdragon e portando l’esperienza utente verso orizzonti finora inesplorati. L’obiettivo? Trasformare radicalmente l’interazione uomo-macchina, rendendola più intuitiva, reattiva e personalizzata sulle esigenze di ciascun utente.

AI nell'app impostazioni

La prima grande novità riguarda l’app Impostazioni, che ora sfrutta la potenza della agentic search. Questa tecnologia consente di comunicare con il sistema utilizzando il linguaggio naturale: è sufficiente descrivere un problema, come ad esempio “il cursore del mouse è troppo piccolo”, per ricevere suggerimenti e soluzioni immediate.

Questa funzione rappresenta un vero salto di qualità nell’assistenza digitale, ponendo le basi per un’interazione ancora più fluida e naturale. Inizialmente disponibile solo sui dispositivi Snapdragon-powered Copilot+ PC, la agentic search verrà gradualmente estesa anche ai computer con processori Intel e AMD, democratizzando così l’accesso a questa innovazione.

Click to Do

Non meno rilevanti sono le evoluzioni della funzionalità “Click to Do”, che si arricchisce di nuove azioni progettate per incrementare la produttività e facilitare l’apprendimento. Tra queste spicca la funzione Reading Coach, pensata per aiutare gli utenti a perfezionare le proprie capacità di lettura attraverso esercizi personalizzati e feedback in tempo reale.

In parallelo, Immersive Reader offre una visualizzazione ottimizzata dei testi, riducendo le distrazioni e migliorando la comprensione dei contenuti, mentre Draft with Copilot consente di generare bozze di documenti a partire da semplici appunti, velocizzando notevolmente il processo di scrittura.

Integrazione con Teams e creatività

La collaborazione è un altro punto chiave dell’aggiornamento: l’integrazione avanzata con Microsoft Teams permette ora di sfruttare le nuove funzioni di produttività direttamente nelle chat e nelle riunioni, favorendo una comunicazione più efficace e un workflow senza interruzioni.

Sul fronte creativo, l’app Foto introduce la rivoluzionaria funzione Relight, che sfrutta l’intelligenza artificiale per modificare l’illuminazione delle immagini, restituendo scatti più bilanciati e professionali anche in condizioni di luce non ottimali. Anche Paint si rinnova, aggiungendo uno strumento per la generazione di sticker personalizzati e una nuova modalità di selezione degli oggetti, che permette di isolare ed editare singoli elementi delle immagini con una precisione mai vista prima.

Non mancano novità anche per chi utilizza strumenti di cattura dello schermo: Snipping Tool evolve con la funzione “Perfect Screenshot”, che consente selezioni estremamente precise, e un selettore colori universale, ideale per chi lavora con la grafica o la progettazione digitale.

Nuova gestione degli errori di sistema

Microsoft ha inoltre rivisto la gestione degli errori di sistema, intervenendo sulla storica Blue Screen of Death (BSOD), rendendola più chiara e informativa per facilitare la risoluzione dei problemi. In caso di malfunzionamenti, la nuova funzione Quick Machine Recovery permette un ripristino rapido del sistema, minimizzando i tempi di inattività e proteggendo il lavoro degli utenti.