Windows 11: scegliere le app predefinite diventa più semplice

Microsoft ha comunicato che saranno attuate importanti e interessanti modifiche rispetto al modo in cui Windows 11 permette di gestire le app predefinite e consente agli utenti di scegliere quelle da aggiungere al menu Start, al desktop e alla barra delle applicazioni.

Windows 11: novità nella gestione delle app predefinite e del pinning

Si tratta di un progetto che mira ad offrire una migliore esperienza d’uso agli utenti e che dovrebbe consentire agli sviluppatori di sfruttare nel miglior modo possibile la piattaforma aperta.

Andando più in dettaglio, in una prossima versione preliminare di Windows 11 che verrà rilasciata nei mesi a venire per il canale Dev del programma Insider, verrà aggiunto un nuovo deep link URL nelle Impostazioni che consentirà agli sviluppatori di condurre gli utenti direttamente nella sezione del menu in cui è possibile scegliere l’app predefinita per l’apertura di determinati file e collegamenti.

Inoltre, una nuova API consentirà di aggiungere la tile principale o secondaria delle applicazioni direttamente sulla taskbar, andando quindi ad ottimizzare notevolmente l’esperienza di pinning delle app.

L'azienda di Redmond ha altresì fatto sapere che provvederà a limitare le modifiche non richieste a quelle che sono le scelte degli utenti. Come esempio calzante verrà reso disponibile un update per il browser Edge che andrà ad implementare il supporto per il summenzionato deep link URL nelle Impostazioni e le API per l’attività di pinning.

Si tratta insomma di cambiamenti particolarmente interessanti e che sicuramente sapranno fare la gioia di coloro che non hanno apprezzato il passaggio da Windows 10 a Windows 11 proprio a causa dell’essere diventata più complessa la procedura per la selezione delle app predefinite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.