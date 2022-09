Windows 11: salvataggio automatico degli screenshot

Nelle scorse ore Microsoft ha reso disponibile la build 2511 di Windows 11 nel Dev Channel con svariate novità al seguito, tra cui un maggior numero di opzioni per la personalizzazione dei widget e la possibilità di aprire il Task Manager facendo clic destro con il mouse sulla barra delle applicazioni, come richiesto da molti utenti e com'è possibile fare su Windows 10. Un altro miglioramento forse passato inizialmente inosservato - ma che vale indubbiamente la pena segnalare - è quello che è stato fatto allo strumento per la cattura degli screenshot.

Windows 11: gli screenshot si salvano in automatico

Adesso, infatti, per impostazione predefinita l’applicazione Strumento di cattura su Windows 11 permette di salvare automaticamente tutti gli screenshot che vengono effettuati. Le schermate catturate vengono archiviate nella cartella "Immagini" di Windows 11.

In precedenza, invece, ogni volta che veniva realizzata una schermata, per poterla salvare era necessario selezionare l’opzione apposita annessa alla finestra dell’applicazione e poi indicare il percorso di output e il nome da assegnare al file.

La novità risulta quindi particolarmente utile per tutti coloro che per un motivo o per un altro si ritrovano a dover realizzare molteplici screenshot sul PC. Chiaramente, chi non gradisce il nuovo comportamento dell’applicazione può sempre e comunque intervenire sulle relative impostazioni e ripristinare il precedente modus operandi.

Da tenere presente che non vi è alcuna garanzia del fatto che le novità introdotte nel Dev Channel vengano effettivamente rese disponibili per tutti gli utenti di Windows 11, la cosa dipende essenzialmente dai riscontri ricevuti e dall’eventuale palesarsi di questa o quell’altra problematica.