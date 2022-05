Windows 11: ripristino automatico delle applicazioni

Durante la conferenza Microsoft Build 2022, l’azienda di Redmond ha tolto i veli a quelle che saranno alcune delle principali caratteristiche che andranno a investire Windows 11 con il rilascio dei prossimi aggiornamenti. Tra queste, la possibilità di ripristinare automaticamente le applicazioni su un nuovo PC risulta essere senz’altro molto interessante.

Windows 11: ripristino automatico delle app già scaricate su un nuovo PC

Sino a questo momento, chi ha cambiato computer continuando a usare Windows 11 ha dovuto scaricare le applicazioni presenti in libreria manualmente, ma con una futura build del sistema operativo destinata agli iscritti al programma Insider situazioni del genere non si verificheranno più, in quanto l’azienda di Redmond intende rendere tale tipologia di transizione più semplice con il ripristino automatico, appunto.

La funzionalità richiede l’accesso con un account Microsoft, in modo da effettuare la sincronizzazione dei contenuti. Nella raccolta del Microsoft Store saranno elencate le app associate all’account e già scaricate e sarà quindi possibile effettuare l’installazione automatica di tutte le app o soltanto di quelle selezionate sul nuovo dispositivo, come mostrato pure nello screenshot sottostante.

La nuova funzione dovrebbe rivelarsi particolarmente comoda per tutti coloro che cambiano spesso PC, ma anche per gli sviluppatori che magari impiegano con regolarità più dispositivi. Inoltre, la novità potrebbe rivelarsi assai più utile qualora nel Microsoft Store ci fossero più applicazioni disponibili. Infatti, sebbene negli ultimi tempi siano state aggiunte app di spessore come Firefox, Zoom, Adobe Acrobat Reader ecc. è innegabile come lo store di Microsoft sia carente di contenuti rispetto a quanto messo a disposizione dalla concorrenza.

