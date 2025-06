Windows 11: rilasciato un aggiornamento d'emergenza per risolvere degli errori dei precedenti update

Un aggiornamento di emergenza è stato rilasciato per risolvere un bug critico su Windows 11, che ha colpito gli utenti delle versioni 23H2 e 22H2. Microsoft ha pubblicato l'aggiornamento KB5062170 per affrontare un problema legato all'installazione della patch di sicurezza KB5058405 distribuita il mese scorso. Questo bug, riconosciuto ufficialmente dall'azienda, si manifesta con un errore di ripristino identificato dal codice 0xc0000098, che blocca il caricamento del sistema operativo a causa di malfunzionamenti del file ACPI.sys.

La patch KB5062170 non è destinata a tutti gli utenti, ma solo a coloro che hanno riscontrato difficoltà con l'aggiornamento precedente. Microsoft ha chiarito che chi ha installato con successo la patch di maggio non necessita di questo intervento. Una caratteristica distintiva di questa release è la sua disponibilità esclusiva tramite il Microsoft Update Catalog, evitando i tradizionali canali automatici di Windows Update.

Ulteriori correzioni

Oltre a risolvere il problema principale, l'aggiornamento include tutte le correzioni precedenti, compresi i miglioramenti introdotti con la patch di maggio 2025. Tuttavia, è stato segnalato un inconveniente temporaneo: problemi di visualizzazione dei font Noto nei browser basati su Chromium quando lo scaling del display è impostato al 100%. Per mitigare questa problematica, Microsoft suggerisce di aumentare temporaneamente lo scaling al 125% o 150%, in attesa di una soluzione definitiva.

Come avviare il download

Gli utenti interessati possono scaricare l'aggiornamento direttamente dal sito ufficiale del Microsoft Update Catalog, cercando il codice KB5062170. Per chi desidera ulteriori dettagli tecnici, Microsoft ha pubblicato una documentazione completa nell'apposito articolo di supporto disponibile online, a cui si può accedere cliccando qui.

Questa patch rappresenta un intervento strategico per garantire la stabilità dell'ecosistema Windows 11, offrendo una soluzione rapida agli utenti che si sono trovati con sistemi compromessi. L'installazione tempestiva è altamente raccomandata per evitare ulteriori complicazioni e assicurare il corretto funzionamento del sistema operativo. Per avviare il download basta accedere all'update catalog e proseguire con l'installazione.