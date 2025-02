Windows 11 riceverà OCR a schermo intero e tool di editing video

Microsoft sta testando il supporto per l'OCR a schermo intero su Windows 11 tramite Snipping Tool. Ciò ti consentirà di estrarre testo dalle immagini o dallo schermo. Inoltre, sarai in grado di tagliare i video. Raramente esiste un'altra app che racchiude così tante funzionalità utili come Snipping Tool. Con funzionalità OCR, supporto per l'acquisizione di video e audio e alcuni controlli di modifica, questa può essere considerata un’app veramente completa. Ora, Microsoft sta sperimentando un'opzione di ritaglio video nello Snipping Tool. In una recente versione del canale Beta e Dev, Microsoft ha annunciato una funzionalità di ritaglio video per le clip catturate nella versione 11.2501.7.0.

Windows 11: in futuro sarà possibile estrarre tabelle Excel

Purtroppo, ad oggi non c'è alcuna opzione nel menu contestuale per aprire una clip registrata con lo Snipping Tool per ottenere l'opzione Trim. La funzione Trim può aiutare gli a tagliare il video in un pezzo più piccolo e omettere parti inutili. Tuttavia, sembra che gli utenti effettuare un ritaglio, senza tagliare più porzioni della clip video. Per questo, è necessario usare tool come ClipChamp che può modificare video e audio fotogramma per fotogramma. Anche lo screenshot ufficiale mostra un singolo cursore con solo regolazioni per i tempi di inizio e fine. Dopodiché, premendo il pulsante Applica sarà possibile il video.

L'estrattore di testo di Snipping Tool è utile nel suo lavoro e in futuro estrarrà anche tabelle di dati da screenshot e le incollerà in Excel. Oltre a questo sviluppo, gli utenti potrebbero essere in grado di estrarre testo dall'intero schermo. Attualmente, gli utenti devono effettuare uno screenshot per usare l'OCR disponibile nella funzionalità Azioni testo. In futuro, sarà possibile saltare questa opzione e semplicemente avviare Snipping Tool e scansionare e catturare tutto il testo sullo schermo in una volta sola. Potrebbe esserci una nuova scorciatoia (Win + Maiusc + T), come condiviso da Phantomofearth qualche mese fa. PowerToys aveva in precedenza questa funzionalità ed è bello vedere che Snipping Tool la sta adottando. Ad oggi questa funzionalità di Snipping Tool in Windows 11 non è disponibile per tutti gli utenti, tuttavia, non dovrebbe mancare molto al suo rilascio.