Windows 11: problemi nell'installazione dell'update KB5022303

Stando alle segnalazioni prevenute nel corso degli ultimi giorni, svariati utenti stanno avendo problemi nell’installare l’aggiornamento KB5022303 per Windows 11, ovvero il Patch Tuesday di gennaio che come di consueto è stato rilasciato il secondo martedì del mese.

Windows 11: errori nell'installazione del Patch Tuesday di gennaio

Andando più nello specifico, l’aggiornamento di sicurezza obbligatorio del mese di gennaio destinato al più recente sistema operativo di casa Microsoft per alcuni utenti risulta praticamente impossibile da completare a causa di misteriosi messaggi d’errore, il più comune è l’errore 0x800f0831.

Nei casi peggiori, i PC stanno entrando in un ciclo di riavvio continuo, ma in base ai report si tratta di uno scenario che, fortunatamente, non è particolarmente diffuso.

Ciò che è particolarmente preoccupante è il fatto che problemi simili a Windows Update sono stati segnalati pure a dicembre, novembre, ottobre, settembre e persino ad agosto.

Va inoltre sottolineato che una situazione analoga si era già verificata in precedenza con Windows 10.

Inoltre, come parte dei suoi sforzi per risolvere i problemi di Windows Update, Microsoft ha iniziato a raggruppare SSU (servicing stack updates) con l'aggiornamento cumulativo mensile, ma anche questo approccio non ha funzionato.

In attesa che la situazione venga risolta in via definitiva da parte del colosso di Redmond, al momento, nel caso in cui fosse impossibile installare l’update, per ovviare è consigliabile ricorrere all’uso dei programmi d’installazione .msu offerti mediante il Microsoft Update Catalog oppure di procedere tramite aggiornamento in-place sfruttando il Media Creation Tool.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.