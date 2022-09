Windows 11: problemi di login, Microsoft rilascia la patch

L’aggiornamento KB5016691 che Microsoft ha rilasciato a fine agosto per Windows 11 ha creato problemi nell’esecuzione del login sul sistema operativo in alcune situazioni particolari. Dopo aver installato l’update, infatti, andando ad aggiungere un nuovo account Microsoft non era possibile accedere al sistema dopo un riavvio o una disconnessione dell’account in uso.

Windows 11: risolti i problemi di login dell'aggiornamento KB5016691

La problematica è stata ufficialmente riconosciuta da Microsoft e l’azienda ha inoltre sottolineato che andava a manifestarsi solo aggiungendo un nuovo account e in concomitanza del primo tentativo di accesso. Inoltre, non faceva riferimento a domini Active Directory o Azure AD..

Fortunatamente adesso la problematica è stata risolta tramite il sistema Known Issue Rollback (KIR), il quale permette di annullare l'installazione degli aggiornamenti inviati tramite Windows Update che possono andare a causa qualche difficoltà.

Da tenere presente che la patch potrebbe non aver ancora raggiunto tutto gli utenti, solitamente sono necessarie fino a un massimo di 24 ore affinché l’aggiornamento lato server si diffonda su tutti i dispositivi. Per velocizzare le cose, però, si può provare a riavviare il sistema.

Va altresì tenuto a mente che fortunatamente l'aggiornamento KB5016691 non è stato installato in automatico da tutti gli utilizzatori del sistema operativo di casa Redmond. Si tratta infatti di un pacchetto opzionale con alcune correzioni, tra cui la risoluzione di un bug relativo alla gestione delle stampanti USB, di un problema relativo alla riproduzione audio da alcuni modelli di cuffie Bluetooth e il blocco improvviso del browser Microsoft Edge durante l'utilizzo della modalità Internet Explorer.