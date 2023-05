Windows 11: problemi con gli account locali con il Patch Tuesday

Nei giorni scorsi, Microsoft ha provveduto a rilasciare il Patch Tuesday per Windows 11 e per Windows 10 con cui sono state risolte svariate falle di sicurezza che interessavano entrambi i sistemi operativi. L’aggiornamento, però, ha portato in dote anche un fastidioso bug relativo ai login agli account locali.

Windows 11 e il bug degli account locali

Svariati utenti riferiscono infatti di essere impossibilitati nell’effettuare l’accesso ai propri account locali e a confermare lo scenario ci ha pensato la stessa Microsoft, con la pubblicazione di un apposito post informativo dedicato agli sviluppatori interi che ha pubblicato sul suo sito.

Il colosso di Redmond ha per l'appunto fatto sapere che i computer su cui sono installati Windows 11 e Windows 10, nelle versioni Education ed Enterprise, aggiornati con un pacchetto successivo al 21 marzo 2023, mostrano il messaggio “i tuoi dati verranno elaborati al di fuori del tuo paese o regione” a ogni tentativo d'accesso ad un account locale.

In attesa che venga resa disponibile una soluzione ufficiale e definitiva, i tecnici hanno fornito le seguenti istruzioni per ovviare: occorre aprire l’Editor del Registro di Sistema, seguire il percorso “HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\CloudExperienceHost\Intent\PersonalDataExport” e trovare il valore "PDEShown", dopdoichè bisogna identificare la voce "REG_DWORD" e impostare il suo valore su "1".

Dopo aver eseguito la procedura di cui sopra, per applicare tutte le modifiche è indispensabile procedere con il riavvio del computer. Il correttivo definitivo, invece, dovrebbe arrivare con il Patch Tuesday di maggio 2023. L'attesa, dunque, non è ancora molto lunga e per fortuna nel frattempo è comunque possibile ovviare in altra maniera.

