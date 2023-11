Windows 11: presto si potranno disattivare le app preinstallate

Microsoft rilascerà un aggiornamento per Windows 11 che amplierà notevolmente il controllo degli utenti sulle app preinstallate. Nella prossima versione, sarà infatti possibile disinstallare un'ampia gamma di app integrate nell’OS. Questo aggiornamento è attualmente in fase di test nella Build 23585 per il canale Dev e permette agli utenti di rimuovere app preinstallate come l'app Fotocamera, Cortana, l'app Foto, l'app Persone e il client Remote Desktop (MSTSC). Questa decisione riflette l'impegno continuo di Microsoft nel fornire un'user experience più flessibile e personalizzata. La possibilità di disinstallare queste app risponde a una richiesta comune degli utenti Windows, che hanno spesso cercato una maggiore autonomia nella gestione delle app preinstallate nel sistema operativo.

Windows 11: sistema più user-friendly con la rimozione delle app integrate

Microsoft ha deciso di rendere Windows 11 più user-friendly e contribuire a snellire il sistema operativo, per coloro che preferiscono un approccio più minimalista. Questo sviluppo è particolarmente significativo per gli utenti che desiderano adattare la funzionalità del sistema operativo alle loro esigenze specifiche. In questo modo non sarà solo possibile ridurre l'ingombro inutile di app (spesso inutilizzate), ma si potranno anche migliorare le prestazioni del sistema. L’update offre anche dei bugfix. In particolare, sono stati risolti alcuni problemi che causavano arresti anomali di explorer.exe. In Esplora file è stato risolto un problema che faceva uscire il menu contestuale dallo schermo quando veniva richiamato utilizzando il tocco o la penna sul lato del desktop. Microsoft ha anche risolto il bug che causava la ricomparsa del pulsante viola della chat sulla barra delle applicazioni dopo l'aggiornamento alla Build 23580.

Come già accennato, l'aggiornamento, attualmente in fase di test. L’azienda di Redmond non ha indicato una data esatta di rilascio, ma dovrebbe essere distribuito al pubblico in un futuro prossimo. Ciò permetterà finalmente agli utenti Windows 11 di avere un maggiore controllo sulle app preinstallate, ma anche maggiore possibilità di personalizzazione del sistema.