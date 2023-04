Windows 11: Phone Link ora funziona pure con iPhone

D’ora in avanti tutti coloro che usano un PC con su installato Windows 11 potranno finalmente sfruttare la connessione diretta degli iPhone tramite il servizio Phone Link. Ad annunciarlo è stata Microsoft stessa, con la pubblicazione di un apposito post sul suo sito.

Si tratta di una notizia particolarmente rilevante, visto e considerato che da tempo immemore la cosa viene concessa agli utenti Android e che sino ad ora chi possedeva un iPhone era stato escluso da tale opportunità.

Da tenere presente che Microsoft assicura la compatibilità di Phone Link per iOS con iOS 14 o versioni successive e solo ed esclusivamente su Windows 11 e su computer che supportano il Bluetooth. Inoltre, Microsoft comunica quanto segue (che riportiamo in forma tradotta).

Sappiamo che essere in grado di connettersi facilmente ad amici e familiari durante i momenti importanti è fondamentale; quindi, abbiamo adottato un approccio conservativo al lancio di questo aggiornamento. Per garantire la massima qualità dell’esperienza per i nostri utenti, abbiamo chiesto ai nostri Windows Insider di fornire feedback durante la fase di anteprima. Abbiamo ricevuto pareri positivi come “questo è esattamente quello che speravo sul mio PC Windows” e siamo entusiasti di iniziare un’implementazione graduale per il nostro pubblico di Windows 11 con tutti gli utenti abilitati entro metà maggio.