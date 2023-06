Windows 11: Outlook rimpiazza Posta e Calendario

Il fatto che Microsoft intenda ottimizzare il più possibile i suoi sistemi operativi e i servizi per essi offerti e per gli utenti che se ne servono non è assolutamente una novità. L'azienda, infatti, è costantemente impegnata nel tentare di proporre soluzioni sempre migliori, con aggiornamenti e cambiamenti che vanno in special modo di pari passo con i rinnovamenti di Windows 11.

Windows 11: Outlook in sostituzione di Posta e calendario sui nuovi PC (e non solo)

Proprio a tal riguardo, nelle scorse ore il colosso di Redmond ha condiviso importanti informazioni che riguardano il futuro dell'app Posta e Calendario. Microsoft ha infatti deciso che sarà il nuovo client Outlook, la cui distribuzione della nuova versione è stata avviata non molto tempo fa, a sostituire ufficialmente la soluzione in questione sul suo più recente sistema operativo.

L'azienda di Redmond ha specificato che i nuovi PC con Windows 11 avranno il nuovo client preinstallato, senza Posta e Calendario. Questo si verificherà a partire dal 2024.

L'app Posta e Calendario sarà comunque disponibile per il download fino a settembre 2024, dopodiché il download verrà interrotto e non potrà più essere reperita. Allo stesso tempo, terminerà il supporto ufficiale a Posta e Calendario da parte di Microsoft. Date le circostanze, non ci sarebbe da stupirsi se il prossimo grande aggiornamento di Windows 11, previsto proprio per settembre prossimo, possa venire distribuito direttamente con la nuova app Outlook preinstallata.

Ad ogni modo, la notizia in questione non suona propriamente come una sorpresa. Già da tempo, infatti, Microsoft pare aver abbandonato lo sviluppo di Posta e Calendario.