Windows 11, nuova minaccia informatica: ecco cosa fare per evitarla

Qualche ora fa, Microsoft ha individuato e corretto una pericolosa vulnerabilità zero-day di Windows 11.

Questa falla è stata sfruttata in maniera attiva da alcuni criminali informatici per ottenere privilegi da amministratore di sistema e favorire la distribuzione del temuto ransomware Nokoyawa. La vulnerabilità, nota ai tecnici come CVE-2023-28252, è stata scoperta dai tecnici Genwei Jiang di Mandiant e Quan Jin di WeBin Lab.

A quanto pare, questa è presente su tutte le versioni di Windows (sia server che client) e, nella stessa patch di sicurezza, Microsoft ha agito correggendo altri 96 bug relativi alla sicurezza del sistema operativo.

Uno scenario alquanto allarmante, che dimostra quanto sia importante proteggere i propri PC con strumenti adeguati.

Scoperta una nuova vulnerabilità zero-day di Windows 11

Le vulnerabilità zero-day di Windows non sono di certo una novità: ogni aggiornamento, infatti, comporta problemi di questo tipo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.