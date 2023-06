Windows 11: nuova interfaccia per Esplora file e menu Start

Per Windows 11 sono in arrivo diverse e interessanti novità. Stando infatti a quanto comunicato nelle scorse ore dalla redazione di Windows Latest, è attesa un'interfaccia aggiornata di Esplora file, di cui si era però già iniziato a parlare nei mesi addietro e in merito alla quale Microsoft aveva anticipato alcuni dettagli in occasione della conferenza Build 2023. Altre novità in arrivo riguardano poi il menu Start.

Windows 11: nuova interfaccia per Esplora file e altre novità in arrivo

La nuova interfaccia di Esplora file non è stata ancora rilasciata nelle build preliminari del sistema operativo, ma dalla versione non pubblica a cui ha avuto accesso il team di Windows Latest ci si può fare già un'idea di quale sarà il risultato ultimo. L’aggiornamento aggiunge altri elementi alla parte superiore della finestra, tra cui i pulsanti Home e Ricarica, presentando quindi un design abbastanza simile a quello di un browser.

Inoltre, i comandi sono stati spostati sotto la barra degli indirizzi e di ricerca ed è stato aggiornato pure il pannello laterale con i dettagli dei file. È stata altresì aggiunta la visualizzazione Galleria per le immagini dell’app Foto e dello smartphone.

Un'altra opzione interessante riguarda la possibilità di sfruttare il trascinamento per spostare una scheda in un’altra finestra o riportarla nella finestra originaria.

In merito al menu Start, invece, una delle principali novità riguarda la possibilità concessa agli utenti di eliminare completamente la sezione “Articoli consigliati” e lasciare le sole icone.

