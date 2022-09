Windows 11: nuova applicazione per regolare l'HDR

Il rilascio di Windows 11 2022 Update avvenuto nei giorni scorsi ha attirato in modo particolare l’attenzione di un po’ tutti gli utenti. Ciò potrebbe aver distolto i più dal fatto che nel mentre Microsoft ha provveduto a rendere disponibile una nuova applicazione che consente di effettuare la calibrazione HDR sul sistema operativo.

Windows 11: ecco l'app Windows HDR Calibration

L’applicazione, denominata Windows HDR Calibration, offre agli utenti tre principali modelli di test che permettono di determinare il dettaglio visibile più scuro, quello più luminoso e la massima luminosità dello schermo, tutti basati sulle raccomandazioni dell'HDR Gaming Interest Group (HGIG). È disponibile pure una funzione che offre il pieno controllo sulla saturazione del colore.

L’azienda di Redmond fa sapere che la calibrazione dello schermo garantisce l’esperienza visiva ottimale per i contenuti HDR e aiuta ad evitare effetti di ritaglio.

L’applicazione per la calibrazione dell’HDR si può scaricare dalla relativa sezione del Microsoft Store. Gli utenti Windows Insiders possono però accedervi direttamente dalle impostazioni del sistema operativo, raggiungendo la sezione Impostazioni > Sistema > Display > Usa HDR > Calibrazione del display HDR .

Una cosa importante da tenere a mente è che l’applicazione non consente di effettuare la regolazione della saturazione del colore su tutte le GPU.

Da tenere presente che il rilascio concomitante della nuova versione del sistema operativo e dell’applicazione non significa che quest’ultima funzioni in via esclusiva su Windows 11 2022 Update. L’app, infatti, può essere adoperata senza alcun tipo di problema anche su altre versioni di Windows 11. Su Windows 10 e versioni precedenti, invece, non è fruibile.