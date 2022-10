Windows 11: Moment 1 è disponibile per il download

Microsoft lo aveva annunciato mesi addietro: con il rilascio di Windows 11 2022 Update sarebbero state rese disponibili, in un secondo momento, nuove feature tramite gli aggiornamenti Moment. Quel momento, a quanto pare, è arrivato: nel corso delle ultime ore, infatti, il colosso di Redmond ha fatto sapere di aver rilasciato Moment 1.

Windows 11: tutte le novità di Moment 1

Si tratta del pacchetto etichettato come KB5019509 che viene segnalato come aggiornamento cumulativo per Windows 11 22H2 in Windows Update. Considerando il fatto che il download e l’installazione dell’aggiornamento sono operazioni che portano via un po’ di tempo, è consigliabile procedere quando non si ha bisogno di usare il computer.

Tra le principali nuove funzioni che Moment 1 porta su Windows 11 vi è il tanto atteso supporto alle schede per Esplora File, l’introduzione di una versione rivista dell’applicazione Foto, ma pure le azioni suggerite quando si esegue il comando Copia per numeri di telefono o date, l’overflow per la barra delle applicazioni e migliorie varie per quel che concerne la condivisione con i dispositivi nelle vicinanze.

Viene segnalata pure la possibilità di accedere al Task Manager tramite clic destro sulla barra delle applicazioni e l’avvio del rollout di Amazon Appstore in 31 paesi per le applicazioni Android.

Di seguito è presente un video condiviso direttamente da Microsoft che mette in risalto tutte le principali nuovi feature dell’aggiornamento.

Da tenere presente che Microsoft sta già lavorando a un altro lotto di miglioramento per il suo più recente sistema operativo che, tra le varie cose, dovrebbe portare in dote una soluzione nativa per la registrazione dello schermo e l’integrazione con iCloud nell’app Foto, unitamente al supporto a diversi servizi Apple.