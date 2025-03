Windows 11: Microsoft svela i segreti delle impostazioni USB

Microsoft ha recentemente condiviso nuovi dettagli sulle opzioni relative alla connettività USB presenti in Windows 11, offrendo una panoramica più chiara sulle funzionalità dei dispositivi compatibili. Dopo aver introdotto il supporto per USB4 a 40Gbps nel 2023 e successivamente ampliato la compatibilità a 80 e 120Gbps, i computer in grado di sfruttare questa tecnologia includono una sezione specifica nelle Impostazioni, consentendo agli utenti di personalizzare diverse opzioni e monitorare l'uso di hub e dispositivi connessi tramite USB4.

Tra le funzionalità recentemente aggiunte, spiccano le notifiche relative alla connessione USB. Questi avvisi informano l'utente in caso di malfunzionamenti, riduzione delle prestazioni o problemi di riconoscimento dei dispositivi collegati. Microsoft ha inoltre reso disponibile una pagina di supporto dedicata, contenente soluzioni per risolvere i vari problemi legati alla connettività USB.

Un'altra funzione di grande utilità riguarda la ricarica dei dispositivi tramite USB. Quando il caricabatterie non è sufficientemente potente, il cavo non garantisce un'adeguata trasmissione di energia, o si utilizza una porta non idonea, Windows 11 mostra una notifica che segnala la ricarica lenta. Anche la presenza di sporco o detriti nella porta di connessione potrebbe essere la causa di un'inefficienza nella ricarica, e il sistema aiuta l'utente a identificarlo.

Migliorate anche le opzioni di risparmio energetico

Microsoft ha anche migliorato le opzioni di risparmio energetico per i dispositivi USB. Windows 11, infatti, consente di mettere in sospensione le periferiche non utilizzate per ottimizzare il consumo energetico. Tuttavia, alcune periferiche più datate potrebbero non funzionare correttamente in questa modalità. In questi casi, è possibile disattivare il risparmio energetico USB per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature connesse. Microsoft, comunque, raccomanda di mantenere questa impostazione attiva a meno che non si riscontrino problemi specifici.

Per quanto riguarda la gestione dei dispositivi USB4, Windows 11 offre una sezione dedicata che permette di visualizzare dettagli come il nome del dispositivo, l'ID, la versione del firmware e altre informazioni tecniche utili per monitorare lo stato della connessione e delle prestazioni.

Le impostazioni USB possono essere facilmente gestite attraverso il percorso Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > USB. Tuttavia, non tutte le funzionalità sono disponibili su tutti i computer. Gli avvisi di connessione e le opzioni di risparmio energetico sono generalmente presenti su ogni dispositivo, mentre le notifiche di ricarica riguardano esclusivamente i computer che supportano l'alimentazione via USB-C. La sezione dedicata a USB4 è riservata solo ai PC compatibili con questa tecnologia avanzata.