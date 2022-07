Windows 11: Microsoft pubblica nuovi video di supporto

Con il chiaro intento di semplificare la vita di coloro che approcciano per la prima volta all’uso del suo più recente sistema operativo, Microsoft ha da poco pubblicato una nuova serie di video denominata “Meet Windows 11”, comprensiva di tre filmati con cui viene spiegato il funzionamento di Windows 11.

Windows 11: nuovi filmati di supporto da Microsoft

La serie di video pone l’accento sulle funzioni di personalizzazione, sulle app e su varie altre feature che coloro che si servono dell'ultimo OS di casa Redmond solo da poco tempo a questa parte potrebbero ignorare e che quindi potrebbero reputare utile conoscere. Chiaramente, i più esperti potrebbero non nutrire particolare interesse verso questi filmati, ma dargli almeno un’occhiata non è escluso che possa far comodo per scoprire qualcosa di nuovo.

Per ciascun filmato, inoltre, è disponibile una pagina di supporto dedicata, per cui è anche possibile consultare in maniera testuale le novità esplicate invece che guardare il filmato.

Il primo video della serie insegna ai nuovi utenti come utilizzare la ricerca universale, i gruppi desktop, gli appunti cloud, le scorciatoie essenziali, le funzionalità di accessibilità ecc.

Il secondo video riguarda la personalizzazione dell'esperienza d'uso. Viene quindi spiegato come creare raccolte in Edge, come cambiare gli sfondi del desktop e come intervenire sui widget di Windows.

Infine, il terzo video evidenzia le nuove app stock, come l'app Foto e Microsoft Store.

Chi non utilizza ancora Windows 11, può effettuare l’acquisto del product key direttamente su Amazon: c’è la versione Home al prezzo di 145 euro e la versione Pro al prezzo di 259 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.