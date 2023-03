Windows 11: Microsoft conferma il primo bug di Moment 2

Da pochissimo è stato reso disponibile per il download Moment 2 per Windows 11, il quale introduce diverse nuove funzioni per il sistema operativo. A quanto pare, però, l’update porta in dote anche un fastidioso bug, il quale è stato confermato da Microsoft stessa.

Windows 11 e il bug delle app per la personalizzazione dell'interfaccia

Svariate app per la personalizzazione dell’interfaccia non funzionano più. Microsoft, infatti, fa sapere che in seguito all’installazione dell’aggiornamento KB5022913, le app ExplorerPatcher e StartAllBack non si avviano. Gli utenti notano vari errori con explorer.exe che possono pure ripetersi in loop. Ci sono altresì problemi con Start11, come ha confermato la stessa Stardock.

Microsoft suggerisce di eliminare le app prima di installare l’aggiornamento e di provare a contattare lo sviluppatore, ma maggiori dettagli saranno forniti nei prossimi giorni. Coloro che però non possono fare a meno di usare le app in questione, al fine di evitare problemi farebbero bene ad evitare l’aggiornamento, sino a quando non verrà trovata una soluzione concreta.

Nella dashboard di integrità di Windows, l'azienda descrive il problema, affermando quanto segue.

Dopo aver installato KB5022913 o aggiornamenti successivi, i dispositivi Windows con alcune app di personalizzazione dell'interfaccia utente di terze parti potrebbero non avviarsi. Queste app di terze parti potrebbero causare errori con explorer.exe che potrebbero ripetersi più volte in un ciclo. Le app di personalizzazione dell'interfaccia utente di terze parti interessate sono ExplorerPatcher e StartAllBack. Questi tipi di app spesso utilizzano metodi non supportati per ottenere la loro personalizzazione e di conseguenza possono avere risultati non intenzionali sul tuo dispositivo Windows. Soluzione: si consiglia di disinstallare qualsiasi app di personalizzazione dell'interfaccia utente di terze parti prima di installare KB5022913 per evitare questo problema. Se il dispositivo Windows sta già riscontrando questo problema, potrebbe essere necessario contattare l'assistenza clienti per lo sviluppatore dell'app in uso. Se stai usando StartAllBack, potresti essere in grado di prevenire questo problema aggiornando all'ultima versione (v3.5.6 o successiva).

Da tenere presente che è stato scovato anche un secondo bug non ancora confermato da Microsoft, relativo alla nuova applicazione Notepad e alle schede.

Per la precisione, usando la scorciatoia ALT + F, X per chiudere la finestra in primo piano, il sistema operativo tenta di chiudere tutte le finestre aperte. Ad accorgersi della cosa è stato lo sviluppatore Rafael Rivera.

