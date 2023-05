Windows 11: l'ultimo update ripristina i secondo nella taskbar

Windows 11 è un sistema operativo ampiamente apprezzato, ma la barra delle applicazioni è una grande delusione per molti. Sono state infatti rimosse varie e utili funzioni rispetto alle precedenti versioni dell’OS, come la possibilità di visualizzare i secondi. Per fortuna, però, Microsoft ha deciso di porre rimedio alla cosa.

Windows 11: tornano i secondo sulla barra delle applicazioni

Le feature della taskbar mancanti stanno infatti tornando su Windows 11 con l’update KB5026372, il quale riporta finalmente il supporto per i secondi nell'orologio della barra delle applicazioni.

Dopo l'aggiornamento cumulativo, che viene implementato tramite Windows Update, è possibile attivare la funzione manualmente. Per far sì che l'orologio della barra delle applicazioni visualizzi i secondi, occorre intervenire sul Registro di sistema di Windows 11 e impostare il valore di "ShowSecondsInSystemClock" su 1.

Per la precisione, per abilitare la visione dei secondi occorre accedere al Registro di sistema di Windows e raggiungere il percorso HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced, dopodiché bisogna creare un nuovo DWORD denominato “ShowSecondsInSystemClock” e, come anticipato, impostare il valore 1 e a quel punto l'orologio della barra delle applicazioni può mostrare i secondi.

Da notare che In risposta al feedback, Microsoft ha confermato che prevede di consentire agli utenti di attivare o disattivare rapidamente i secondi dell'orologio della barra delle applicazioni dalle impostazioni di Windows.

Al riguardo, Microsoft ha sostenuto che la funzione è stata precedentemente rimossa da Windows 11 a causa di potenziali problemi di prestazioni poiché la visualizzazione di secondi in tempo reale aumenta il carico sul processore, causando così problemi di alimentazione e backup della batteria.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.